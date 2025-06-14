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Росія вивела носій "Калібрів" у Чорне море: який загальний залп ракет

Субота 14 червня 2025 07:59
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Росія вивела носій "Калібрів" у Чорне море: який загальний залп ракет Ілюстративне фото: РФ тримає один ракетоносій у Чорному морі (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

У Чорному морі на бойовому чергуванні росіян 14 червня перебуває один носій крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-Морських Сил ЗСУ.

За даними військових, станом на 06:00 там перебуває один ворожий корабель, загальний залп становить до 6 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. А в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Також за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 6 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 6 суден.

Нічна атака на Запоріжжя 14 червня

Нагадаємо, вночі росіяни завдали удару по Запоріжжю. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив про щонайменше п'ять "прильотів". Через це спалахнуло кілька пожеж.

Пошкоджень зазнали машини та цивільна інфраструктура: гуманітарне підприємство, магазин, зупинка. У багатоповерхових будинках вибило шибки.

Під час нічної атаки постраждали двоє поліцейських. Ворог запустив по місту 14 ударних дронів типу "Шахед".

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