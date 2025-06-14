Россия вывела носитель "Калибров" в Черное море: какой общий залп ракет

В Черном море на боевом дежурстве россиян 14 июня находится один носитель крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-Морских Сил ВСУ.

По данным военных, по состоянию на 06:00 там находится один вражеский корабль, общий залп составляет до 6 ракет.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. А в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

Также за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу осуществили: