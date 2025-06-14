Россия вывела носитель "Калибров" в Черное море: какой общий залп ракет
В Черном море на боевом дежурстве россиян 14 июня находится один носитель крылатых ракет типа "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-Морских Сил ВСУ.
По данным военных, по состоянию на 06:00 там находится один вражеский корабль, общий залп составляет до 6 ракет.
В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. А в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.
Также за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу осуществили:
- в Черное море - 6 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 6 судов.
Ночная атака на Запорожье 14 июня
Напомним, ночью россияне нанесли удар по Запорожью. Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о минимум пяти "прилетах". В результате вспыхнуло несколько пожаров.
Повреждения получили машины и гражданская инфраструктура: гуманитарное предприятие, магазин, остановка. В многоэтажных домах выбило окна.
Во время ночной атаки пострадали двое полицейских. Враг запустил по городу 14 ударных дрона типа "Шахед".
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