Росія вивела у Чорне море ракетоносії з "Калібрами"

Росія вивела на бойове чергування у Чорне море два ракетоносії "Калібру". Загальний залп становить до восьми ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Військово-морських сил України в Telegram.

"В акваторії Чорного моря 2 ворожі кораблі, серед яких 2 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Азовському морі російські кораблі відсутні.

У ВМС додали, що Росія у Середземному морі тримає два кораблі, серед яких один носій крилатих ракет "калібр". Загальний залп становить до восьми ракет.

Нещодавно керівник прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомляла, що Росія понад місяць не виводила на чергування ракетоносії.

Атака на Україну 22 березня

В ніч на 22 березня російські військові масштабно атакували Україну ракетами.

Близько 4:00 відбулися пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 з регіону Каспійського моря. Також повідомлялося про зліт бомбардувальників Ту-22М3 і МіГ-31 з аеродрому "Саваслєйка" у Нижньогородській області.

Згодом пролунали вибухи у Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій областях.

У Харкові та Дніпрі після обстрілів зникла електроенергія.

У Хмельницькій області прогриміли вибухи, у низці населених пунктів також зникла електроенергія.

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