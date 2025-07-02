Росія вивела в Чорне море корабель: чи є загроза обстрілу для України

Росія зранку, 2 липня, вивела в Чорне море один корабель. Однак він не є ракетоносієм, тому загрози обстрілу для України немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.

Тим часом, станом на 6 ранку в Азовському морі ворожі судна відсутні.

Водночас три ворожі кораблі зафіксовано в Середземному морі. Серед них є один носій крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 4 ракет.

Крім того, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 3 судна;

до Азовського моря - 5 суден, з них 3 судна рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - йдеться у повідомленні.