ua en ru
Ср, 02 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росія вивела в Чорне море корабель: чи є загроза обстрілу для України

Середа 02 липня 2025 08:05
UA EN RU
Росія вивела в Чорне море корабель: чи є загроза обстрілу для України Фото: ворожі кораблі зафіксовано у двох морях (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Росія зранку, 2 липня, вивела в Чорне море один корабель. Однак він не є ракетоносієм, тому загрози обстрілу для України немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.

Тим часом, станом на 6 ранку в Азовському морі ворожі судна відсутні.

Водночас три ворожі кораблі зафіксовано в Середземному морі. Серед них є один носій крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 4 ракет.

Крім того, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 3 судна;
  • до Азовського моря - 5 суден, з них 3 судна рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - йдеться у повідомленні.

Росія вивела в Чорне море корабель: чи є загроза обстрілу для України

Нагадаємо, на початку року спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що росіяни остаточно відмовилися від ремонту своїх кораблів на потужностях у Криму.

Причиною стало те, що росіяни бояться можливо українських ударів.

"Ми вже довели на практиці, що використовувати ремонтні бази для Чорноморського флоту росіян більше не вийде. Щоб відновлювати кораблі, спочатку їх потрібно туди завести, а зараз ніхто цього не буде робити", - сказав він.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Росіяни втратили за добу 1110 солдатів понад 130 одиниць техніки, - ЗСУ
Росіяни втратили за добу 1110 солдатів понад 130 одиниць техніки, - ЗСУ
Аналітика
Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду