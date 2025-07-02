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Россия вывела в Черное море корабль: есть ли угроза обстрела для Украины

Среда 02 июля 2025 08:05
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Россия вывела в Черное море корабль: есть ли угроза обстрела для Украины Фото: вражеские корабли зафиксированы в двух морях (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

Россия утром, 2 июля, вывела в Черное море один корабль. Однако он не является ракетоносителем, поэтому угрозы обстрела для Украины нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.

Между тем, по состоянию на 6 утра в Азовском море вражеские суда отсутствуют.

В то же время три вражеских корабля зафиксированы в Средиземном море. Среди них есть один носитель крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 4 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах РФ проход через Керченский пролив осуществили:

  • в Черное море - 3 судна;
  • в Азовское море - 5 судов, из них 3 судна двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - говорится в сообщении.

Россия вывела в Черное море корабль: есть ли угроза обстрела для Украины

Напомним, в начале года спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что россияне окончательно отказались от ремонта своих кораблей на мощностях в Крыму.

Причиной стало то, что россияне боятся возможно украинских ударов.

"Мы уже доказали на практике, что использовать ремонтные базы для Черноморского флота россиян больше не получится. Чтобы восстанавливать корабли, сначала их нужно туда завести, а сейчас никто этого не будет делать", - сказал он.

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