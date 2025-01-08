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Росія відмовилася від ремонту своїх військових кораблів у Криму, - Плетенчук

Середа 08 січня 2025 12:20
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Росія відмовилася від ремонту своїх військових кораблів у Криму, - Плетенчук Фото: речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Наталія Кава

Росіяни остаточно відмовилися від ремонту своїх військових кораблів на потужностях у Криму. Вони бояться можливості українських ударів.

Про це заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Ми вже довели на практиці, що використовувати ремонтні бази для Чорноморського флоту росіян більше не вийде. Щоб відновлювати кораблі, спочатку їх потрібно туди завести, а зараз ніхто цього не робитиме", - заявив Плетенчук.

Він нагадав про те, що Україна знищила малий ракетний корабель "Циклон" у Севастопольській бухті, завдала два удари по підводному човну "Ростов-на-Дону", а також удар по малому ракетному кораблю "Аскольд" у Керчі.

"Ці приклади підказують росіянам, що все ж таки використовувати Крим для ремонту суден неможливо в принципі", - сказав речник.

Ситуація в Криму

Крим був окупований росіянами у 2014 році. З того часу загарбники перетворили півострів на величезну військову базу, оточивши його ППО.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ЗСУ завдали удару по підводному корабель РФ "Ростов-на-Дону". Внаслідок атаки судно затонуло в окупованому Севастополі.

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