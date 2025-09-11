ua en ru
Росія витратить 3-4 роки на переозброєння та підготовку до нової війни, - Шмигаль

Четвер 11 вересня 2025 14:25
UA EN RU
Росія витратить 3-4 роки на переозброєння та підготовку до нової війни, - Шмигаль Фото: міністр оборони України Денис Шмигаль (MinistryofDefence.UA)
Автор: Ірина Глухова

Міністр оборони України Денис Шмигаль вважає, що після підписання мирної угоди Росія витратить 3-4 роки на переозброєння та підготовку до чергової війни.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив в інтерв’ю британському виданню The Times.

Як наголосив Шмигаль, після підписання будь-якої мирної угоди між Росією та Заходом розпочнеться нова гонка озброєнь.

"Росія витратить наступні три-чотири роки на підготовку до чергової війни, переозброюючи та значно інвестуючи в оборону", - сказав він.

За словами міністра, щоб зупинити повторне вторгнення Росії в Україну та її потенційний наступ на Європу, Захід має здійснити величезний поштовх у переозброєнні, який фінансуватиметься мільярдами фунтів стерлінгів.

"Ми не повинні уявляти собі цей сценарій Армагедону - ми просто повинні бути готові", - зазначив Шмигаль.

Прогнози щодо завершення війни

Нагадаємо, раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявляв, що очікує завершення війни Росії проти України протягом трьох-шести місяців і уточнював, що Росія змінила свої вимоги щодо завершення конфлікту.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва також висловив переконання, що війна має скоро закінчитися.

Спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф сподівається, що мирна угода між Україною та Росією може бути досягнута до кінця року.

Водночас міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні висловив скепсис щодо швидкого миру, зазначивши, що очікувати завершення конфлікту найближчим часом не варто і що лише нові санкції здатні вплинути на Росію.

