Россия потратит 3-4 года на перевооружение и подготовку к новой войне, - Шмыгаль
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль считает, что после подписания мирного соглашения Россия потратит 3-4 года на перевооружение и подготовку к очередной войне.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил в интервью британскому изданию The Times.
Как отметил Шмыгаль, после подписания любого мирного соглашения между Россией и Западом начнется новая гонка вооружений.
"Россия потратит следующие три-четыре года на подготовку к очередной войне, перевооружая и значительно инвестируя в оборону", - сказал он.
По словам министра, чтобы остановить повторное вторжение России в Украину и ее потенциальное наступление на Европу, Запад должен осуществить огромный толчок в перевооружении, который будет финансироваться миллиардами фунтов стерлингов.
"Мы не должны представлять себе этот сценарий Армагеддона - мы просто должны быть готовы", - отметил Шмыгаль.
Прогнозы относительно завершения войны
Напомним, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что ожидает завершения войны России против Украины в течение трех-шести месяцев и уточнял, что Россия изменила свои требования по завершению конфликта.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также выразил убеждение, что война должна скоро закончиться.
Спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф надеется, что мирное соглашение между Украиной и Россией может быть достигнуто до конца года.
В то же время министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил скепсис относительно быстрого мира, отметив, что ожидать завершения конфликта в ближайшее время не стоит и что только новые санкции способны повлиять на Россию.