Росія витрачає на війну значно більше, ніж вважалося

Минулого року РФ витратила на армію значно більше коштів, ніж вважалося раніше. Зокрема, витрати були на 66% вищі, ніж заявлені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Читайте також: Російські супутники-шпигуни перехопили секретні дані країн Європи
Видання з посиланням на аналіз Федеральної розвідувальної служби (BND) пише, що Москва не вказала деякі значні витрати. Зокрема, йдеться про будівельні проєкти міноборони, ІТ-проєкти військових та соцвиплати для них - ці витрати віднесли до інших статей бюджету.
Крім того, BND зазначає, що інформація щодо витрат на оборону від офіційних російських органів часто подається в спотвореному вигляді.
Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну російський оборонний бюджет щороку значно збільшувався. Військові витрати Росії за минулий рік оцінюються у 250 мільярдів євро, що дорівнює приблизно 10% ВВП Росії.
При цьому у 2022 році це значення дорівнювало 6% ВВП. Наступного року воно зросло до 6,7%, а у 2024 році - до 8,5%.
"Ці цифри конкретно відображають зростаючу загрозу для Європи з боку Росії", - наголошує BND.
Стверджується, що РФ використовує кошти не тільки для війни проти України, але й для додаткового створення та розширення військового потенціалу, особливо поблизу східного флангу НАТО.
Нагадаємо, ще у вересні 2025 року міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що загрози, які виходять від РФ, стосуються усього західного світу. РФ переводить свою економіку на військові рейки, розширює виробництво озброєнь та мобілізує людей, щоб до 2030 року бути готовою до війни з НАТО.
На думку аналітиків ISW, Москва посилює свої приховані атаки проти Європи та вже перейшла в "нульову фазу" підготовки до можливої війни з НАТО.
Крім того, Росія активно посилює військову присутність біля фінського кордону. Супутникові знімки фіксують масштабне будівництво інфраструктури, зокрема укриттів для винищувачів, складів та польових таборів.