Росія вирішила "покарати" Renault через імовірну військову допомогу Україні

Постанову про можливі санкції - так звані "спеціальні економічні заходи" - опублікували на російському офіційному порталі "правової інформації". Мова йде про так званий "перелік іноземних компаній, що здійснюють діяльність у сфері військово-технічного співробітництва, до яких застосовуються "спеціальні економічні заходи", - російський "аналог" санкційного списку.

"Російський уряд склав цей санкційний список у травні 2022 року. До нього входить ще одна категорія компаній, які потрапили під обмеження: юрособи, щодо яких застосовуються спеціальні економічні заходи (тут не йдеться про їхню діяльність у військовій сфері)", – пише видання.

Французькому концерну можуть заборонити укладати контракти з російськими компаніями, проводити платежі та операції із цінними паперами. Паралельно дозволять російським "партнерам" концерну не виконувати зобов'язання за вже укладеними угодами з Renault.

Чому в РФ влаштували істерику

Renault, який працював у Росії з 1992 року, у 2022 році змушений був "продати" Кремлю російські активи за один рубль. Натомість отримав від росіян опціон на шість років з можливістю викупу свого бізнесу в країні. Зараз на заводах Renault в Росії виготовляють копії китайських авто - зокрема московський завод випускає їх під старим радянським брендом "Москвич".

Після новин про те, що у червні 2025 році Renault звернувся до Міноборони Франції з пропозицією почати виробництво дронів в Україні, в РФ влаштували істерику. Кремль вдався до відкритого шантажу.

"Віцепрем'єр Денис Мантуров заявив, що можлива реалізація таких планів стане "недружньою дією" щодо Росії та попередив, що це також стане перешкодою для повернення Renault в Росію, попри укладений раніше опціон", - зазначає видання.