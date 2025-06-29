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Зеленський і Макрон на саміті НАТО говорили про виробництво дронів Renault в Україні

Гаага, Неділя 29 червня 2025 11:48
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Зеленський і Макрон на саміті НАТО говорили про виробництво дронів Renault в Україні Фото: Володимир Зеленський та Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський та його французький колега Еммануель Макрон говорили про дрони на саміті НАТО в Гаазі. Йшлося про виробництво безпілотників спільно з Renault в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро в ефірі LCI.

Він наголосив що Україна потребує підтримки та військової допомоги для боротьби з Росією на фронті. Глава МЗС зазначив, що Франції вдалося мобілізувати доходи від російських активів, які були заморожені на початку вторгнення, і направити ресурси Україні.

"Важливо, щоб ми продовжували допомагати Україні розвивати її здатність виробляти власне обладнання, і саме це Франція буде робити, співпрацюючи з Україною", - сказав Барро.

Міністр нагадав, що нещодавно було оголошено про виробництво дронів спільно з компанією Renault в Україні.

"Тому що сьогодні потрібно усвідомлювати, що ця війна - це війна дронів і що солдати протистоять один одному за допомогою дронів, тому це дуже важливий аспект, про який президент говорив з Володимиром Зеленським під час саміту НАТО, який відбувся на початку тижня", - сказав він.

Виробництво дронів в Україні

Нагадаємо, раніше міністр оборони Франції анонсував, що французькі автомобільна та оборонна компанії вироблятимуть дрони в Україні. Пізніше глави Міноборони України та Франції обговорили спільне виробництво зброї.

Видання Euronews з посилання на джерела повідомило, що автомобільна компанія Renault допомагатиме з виробництвом дронів в Україні. Корпорація співпрацюватиме з французькою оборонною компанією "в десятках або сотнях кілометрів" від лінії фронту.

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Renault Володимир Зеленський Франція Україна Еммануель Макрон Зброя в Україні
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