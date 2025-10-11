Россия решила "наказать" Renault из-за вероятной военной помощи Украине

Российское правительство хочет ввести санкции против французского автомобильного концерна Renault SAS из-за сообщения о возможном производстве компанией дронов для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание The Moscow Times.
Постановление о возможных санкциях - так называемых "специальных экономических мерах" - опубликовали на российском официальном портале "правовой информации". Речь идет о так называемом "перечне иностранных компаний, осуществляющих деятельность в сфере военно-технического сотрудничества, к которым применяются "специальные экономические меры", - российский "аналог" санкционного списка.
"Российское правительство составило этот санкционный список в мае 2022 года. В него входит еще одна категория компаний, попавших под ограничения: юрлица, в отношении которых применяются специальные экономические меры (здесь речь не идет об их деятельности в военной сфере)", - пишет издание.
Французскому концерну могут запретить заключать контракты с российскими компаниями, проводить платежи и операции с ценными бумагами. Параллельно позволят российским "партнерам" концерна не выполнять обязательства по уже заключенным соглашениям с Renault.
Renault, который работал в России с 1992 года, в 2022 году вынужден был "продать" Кремлю российские активы за один рубль. Взамен получил от россиян опцион на шесть лет с возможностью выкупа своего бизнеса в стране. Сейчас на заводах Renault в России изготавливают копии китайских авто - в частности московский завод выпускает их под старым советским брендом "Москвич".
После новостей о том, что в июне 2025 года Renault обратился в Минобороны Франции с предложением начать производство дронов в Украине, в РФ устроили истерику. Кремль прибегнул к открытому шантажу.
"Вице-премьер Денис Мантуров заявил, что возможная реализация таких планов станет "недружественным действием" в отношении России и предупредил, что это также станет препятствием для возвращения Renault в Россию, несмотря на заключенный ранее опцион", - отмечает издание.
Отметим, 1 июля 2025 года стало известно, что дроны французского концерна могут изготавливаться в Украине. В частности этот вопрос обсуждали президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон во время саммита НАТО в Гааге.
До этого издание Euronews со ссылкой на собственные источники сообщило, что французская компания Renault будет помогать с производством дронов в Украине. Планировалось, что компания и еще одна оборонная фирма развернут производство в глубоком тылу.
Между тем пока Россия считает, что может использовать санкции - инструмент, доступный исключительно для цивилизованных стран - ее саму обкладывают ограничениями со всех сторон. В частности Украина 11 октября ввела новые антироссийские санкции. Под ограничения попали лица и компании, которые причастны к поддержке военной машины РФ и обходу санкций.
Президент США Дональд Трамп не исключил, что против России введут дополнительные ограничения. Сейчас это один из вариантов, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина пойти на мирные переговоры в Украине.