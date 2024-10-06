Росія випустила по Україні понад 90 дронів та ракет: як відпрацювала ППО

Нічний обстріл України

У ніч на 6 жовтня російські війська знову атакували Україну дронами-камікадзе. Після 23:00 в Одесі пролунали вибухи, а військові попередили про загрозу нових ударів безпілотників.

Крім того, в Одесі внаслідок влучання безпілотників була пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення та вантажні автомобілі.

У Києві також було чутно вибухи. За інформацією Київської міської військової адміністрації, ворожі дрони заходили на столицю хвилями з різних напрямків. Повітряну тривогу у місті оголошували тричі, загальна тривалість становила понад п'ять годин.

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