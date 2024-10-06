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Россия выпустила по Украине более 90 дронов и ракет: как отработала ПВО

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 6 октября российские оккупанты совершили массированную атаку на Украину, используя различные типы ракет и ударные беспилотники. В целом украинскими военными было обнаружено и сопровождено более 90 вражеских воздушных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.

Россияне запустили две баллистические ракеты "Искандер-М", одну крылатую ракету "Искандер-К", одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 87 ударных "Шахедов" с территорий Орла, Приморско-Ахтарска и Курска (РФ).

Воздушные Силы Украины, с помощью авиации, зенитных ракетных войск, подразделений РЭБ и мобильных огневых групп, отражали атаку. В результате боя было уничтожено две ракеты и 56 дронов-камикадзе в разных регионах. В частности в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областях.

По состоянию на 09:00 известно о потере локаций еще 25 беспилотников из-за активного противодействия средств радиоэлектронной борьбы. Четыре дрона еще находятся в воздушном пространстве Украины, боевые действия продолжаются.

Ночной обстрел Украины

В ночь на 6 октября российские войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе. После 23:00 в Одессе прогремели взрывы, а военные предупредили об угрозе новых ударов беспилотников.

Кроме того, в Одессе в результате попадания беспилотников была повреждена гражданская инфраструктура, в том числе складские помещения и грузовые автомобили.

В Киеве также были слышны взрывы. По информации Киевской городской военной администрации, вражеские дроны заходили на столицу волнами по разным направлениям. Воздушная тревога в городе была объявлена трижды, общая продолжительность составляла более пяти часов.

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