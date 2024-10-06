Россия выпустила по Украине более 90 дронов и ракет: как отработала ПВО

Ночной обстрел Украины

В ночь на 6 октября российские войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе. После 23:00 в Одессе прогремели взрывы, а военные предупредили об угрозе новых ударов беспилотников.

Кроме того, в Одессе в результате попадания беспилотников была повреждена гражданская инфраструктура, в том числе складские помещения и грузовые автомобили.

В Киеве также были слышны взрывы. По информации Киевской городской военной администрации, вражеские дроны заходили на столицу волнами по разным направлениям. Воздушная тревога в городе была объявлена трижды, общая продолжительность составляла более пяти часов.

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