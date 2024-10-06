РФ вночі атакувала Одесу "Шахедами": спалахнули склади та вантажівки, є постраждалий

В ніч на 6 жовтня окупанти атакували Україну дронами. Почались пожежі на складах, є постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України в Одеській області .

"Країна-агресор знов атакувала наше місто ворожими шахедами. На жаль, під час атаки постраждав один чоловік, якого у важкому стані було госпіталізовано до медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу

Внаслідок влучання безпілотників була пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення та вантажні автомобілі. На місцях влучання спалахнули пожежі, які ліквідували вогнеборці.

Від ДСНС залучались 12 одиниць техніки та 47 рятувальників, від Асоціації добровільних пожежних України - 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу.