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В Одесі чути вибухи: військові попереджали про "Шахеди" в бік міста

Субота 05 жовтня 2024 23:18
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В Одесі чути вибухи: військові попереджали про "Шахеди" в бік міста Фото: люди в укритті в Одесі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 5 жовтня, в Одесі чутно звуки вибухів. За інформацією військових, на місто летіли "Шахеди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Одеси Геннадія Труханова.

"В місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях", - написав він о 23:11.

Перед цим, о 22:40, військові попереджали, що з акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одеської області летить БпЛА.

Пізніше о 23:02 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що безпілотник в напрямку Одеси рухаються з північно-західного напрямку.

Оновлено о 23:25

"Ще ударні БпЛА в напрямку Одеси", - написав Труханов.

Оновлено о 23:35

"Одеса - перебувайте в укриттях. В напрямку міста декілька ударних БпЛА", - попередили одеситів у Повітряних силах ЗСУ.

Хвилиною раніше Труханов написав, що в місті повторні вибухи.

Оновлено о 23:49

Мер Одеси написав, що в місті лунають потужні вибухи. Він закликав людей не залишати укриття.

Де оголошено тривогу

Станом на 23:17 повітряну тривогу оголошено майже по всій території України. Її причиною є безпілотники росіян, які перебувають у повітряному просторі нашої країни.

В Одесі чути вибухи: військові попереджали про &quot;Шахеди&quot; в бік міста

Нагадаємо, що ввечері 5 жовтня вибухи також лунали у Києві. Сили ППО збивали ворожі повітряні цілі.

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