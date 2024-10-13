Росія випустила по Україні майже 70 "Шахедів" та кілька ракет: як відпрацювала ППО

Росія в ніч на 13 жовтня атакувала Україну ракетами та дронами-камікадзе. Сили ППО знищили не всі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Цієї ночі ворог задав удару по Полтавські та Одеській областях двома балістичними ракетами "Іскандер-М" з Курської області та Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівській та Сумській області з повітряного простору Курської області. Також росіяни випустили 68 ударних дронів (райони пусків: Курськ, Орел).

Сили протиповітряної знищили 31 безпілотник у Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях.

Ще 36 ворожих дронів локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно, внаслідок активної протидії РЕБ. Один "Шахед" досі у повітрі, бойова робота триває.