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Росія випустила по Україні майже 70 "Шахедів" та кілька ракет: як відпрацювала ППО

Україна, Неділя 13 жовтня 2024 09:15
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Росія випустила по Україні майже 70 "Шахедів" та кілька ракет: як відпрацювала ППО Фото: сили ППО працювали у п'яти областях України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 13 жовтня атакувала Україну ракетами та дронами-камікадзе. Сили ППО знищили не всі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Цієї ночі ворог задав удару по Полтавські та Одеській областях двома балістичними ракетами "Іскандер-М" з Курської області та Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівській та Сумській області з повітряного простору Курської області. Також росіяни випустили 68 ударних дронів (райони пусків: Курськ, Орел).

Сили протиповітряної знищили 31 безпілотник у Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях.

Ще 36 ворожих дронів локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно, внаслідок активної протидії РЕБ. Один "Шахед" досі у повітрі, бойова робота триває.

Повітряні атаки Росії

Російські окупанти восени посилили свої повітряні атаки. Росіяни з вересня щоночі атакують Україну ударними дронами, а також випускають по декілька ракет різних типів.

Попередня ніч, 12 жовтня, не стала виключенням. Загарбники випустили по території України 28 дронів-камікадзе та ракети невстановленого типу. Сили збили більшість цілей, декілька безпілотників впали через роботу РЕБ.

Крім дронових атак, ворог постійно завдає ударів авіаційними бомбами по прифронтових регіонах. Зокрема, вчора окупанти скинули КАБи на Запоріжжя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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