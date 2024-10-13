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Россия выпустила по Украине почти 70 "Шахедов" и несколько ракет: как отработала ПВО

Украина, Воскресенье 13 октября 2024 09:15
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Россия выпустила по Украине почти 70 "Шахедов" и несколько ракет: как отработала ПВО Фото: силы ПВО работали в пяти областях Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 13 октября атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе. Силы ПВО уничтожили не все цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Этой ночью враг нанес удар по Полтавской и Одесской областях двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области и Крыма, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговской и Сумской области из воздушного пространства Курской области. Также россияне выпустили 68 ударных дронов (районы пусков: Курск, Орел).

Силы противовоздушной уничтожили 31 беспилотника в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях.

Еще 36 вражеских дронов локационно потеряно в разных регионах Украины, вероятно, в результате активного противодействия РЭБ. Один "Шахед" до сих пор в воздухе, боевая работа продолжается.

Воздушные атаки России

Российские оккупанты осенью усилили свои воздушные атаки. Россияне с сентября каждую ночь атакуют Украину ударными дронами, а также выпускают по несколько ракет разных типов.

Предыдущая ночь, 12 октября, не стала исключением. Захватчики выпустили по территории Украины 28 дронов-камикадзе и ракеты неустановленного типа. Силы сбили большинство целей, несколько беспилотников упали из-за работы РЭБ.

Кроме дроновых атак, враг постоянно наносит удары авиационными бомбами по прифронтовым регионам. В частности, вчера оккупанты сбросили КАБы на Запорожье.

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