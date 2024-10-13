Россия выпустила по Украине почти 70 "Шахедов" и несколько ракет: как отработала ПВО

Россия в ночь на 13 октября атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе. Силы ПВО уничтожили не все цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Этой ночью враг нанес удар по Полтавской и Одесской областях двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области и Крыма, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговской и Сумской области из воздушного пространства Курской области. Также россияне выпустили 68 ударных дронов (районы пусков: Курск, Орел). Силы противовоздушной уничтожили 31 беспилотника в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях. Еще 36 вражеских дронов локационно потеряно в разных регионах Украины, вероятно, в результате активного противодействия РЭБ. Один "Шахед" до сих пор в воздухе, боевая работа продолжается.