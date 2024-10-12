ua en ru
Сб, 12 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія атакувала Україну невідомими ракетами та "Шахедами": скільки збила ППО

Україна , Субота 12 жовтня 2024 10:17
UA EN RU
Росія атакувала Україну невідомими ракетами та "Шахедами": скільки збила ППО Фото: сили ППО знищили 24 з 28 "Шахедів" (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія вночі 12 жовтня атакувала Україну невідомими ракетами та ударними дронами. Більшість "Шахедів" вдалося знищити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Цієї ночі ворог випустив з Бєлгородської області ракети невстановленого типу, а також 28 дронів-камікадзе (район пусків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ).

Атаку відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Сили ППО знищили 24 ворожі дрони. ППО працювала у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській областях.

Також ще два безпілотники локаційно втрачено внаслідок активної протидії РЕБ.

Нічна атака Росії

В ніч на 12 жовтня росіяни атакували Миколаївську область. Дрон влучив на територію ферми, там спалахнула пожежа.

Крім того, окупанти завдали ракетного удару по Сумах, а також вдарили авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок авіаудару постраждали троє осіб, серед них 11-річна дівчинка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Повітряні сили України Війна в Україні Війна Росії проти України Ракети Атака дронів
NEWS
Старі нові монети. Звідки взялися "шаги" і коли вони можуть замінити "копійки"
Старі нові монети. Звідки взялися "шаги" і коли вони можуть замінити "копійки"
DAILY
"Медики – ласа ціль для ворога". Як екіпаж медеваку 68 ОЄБр рятує життя під Покровськом
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Медики – ласа ціль для ворога". Як екіпаж медеваку 68 ОЄБр рятує життя під Покровськом