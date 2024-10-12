Росія атакувала Україну невідомими ракетами та "Шахедами": скільки збила ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Також ще два безпілотники локаційно втрачено внаслідок активної протидії РЕБ.

Атаку відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Цієї ночі ворог випустив з Бєлгородської області ракети невстановленого типу, а також 28 дронів-камікадзе (район пусків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ).

Нічна атака Росії

В ніч на 12 жовтня росіяни атакували Миколаївську область. Дрон влучив на територію ферми, там спалахнула пожежа.

Крім того, окупанти завдали ракетного удару по Сумах, а також вдарили авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок авіаудару постраждали троє осіб, серед них 11-річна дівчинка.

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