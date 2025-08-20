Россия испытывает новый дрон с LTE-связью: что известно об опасной модификации
Россия начала активно применять новый беспилотник с LTE-связью. Он может работать как разведывательный или ударный дрон, а также использоваться для перегрузки украинской ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.
ГУР опубликовало 3D-модель, составляющие и компоненты нового беспилотника, который Россия активно применяет на разных направлениях фронта.
Как оказалось, он может использоваться как разведывательный или ударный дрон, а также как ложная цель для перегрузки украинской ПВО.
Эта модификация оборудована камерой и двумя LTE-модемами, которые позволяют передавать видео в реальном времени или в записи через мобильные базовые станции, а также получать команды для корректировки курса.
В ударной версии камера (при условии изменения угла обзора) и удаленное управление могут использоваться для наведения на цель оператором по принципу FPV.
Конструкция дрона
Конструктивно беспилотник имеет фюзеляж типа "дельта-крыло", подобный "Шахед-131" (Герань-1), но несколько меньше.
Навигация осуществляется помехозащищенной системой спутникового позиционирования с четырьмя патч-антеннами и китайскими модулями Allystar.
Более того, как оказалось, почти половина компонентов беспилотника изготовлена в Китае. В частности:
- модули связи,
- мини-компьютер,
- регулятор питания,
- кварцевый генератор.
Двигатель DLE установлен в носовой части фюзеляжа, что делает дрон наиболее похожим на барражирующий боеприпас "Италмас" производства российской Zala group.
Производство дронов в России
Напомним, что во время июльских учений российский флот якобы представил новый морской дрон. В ВМС Украины отметили, что пока трудно объективно оценить его характеристики.
Кроме того, мы писали, что ранее ГУР Минобороны Украины раскрыло подробности о технических составляющих и характеристиках нового дрона, который РФ использует для обнаружения позиций украинской ПВО и ее перегрузки.