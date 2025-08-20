Россия испытывает новый дрон с LTE-связью: что известно об опасной модификации

Россия начала активно применять новый беспилотник с LTE-связью. Он может работать как разведывательный или ударный дрон, а также использоваться для перегрузки украинской ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

ГУР опубликовало 3D-модель, составляющие и компоненты нового беспилотника, который Россия активно применяет на разных направлениях фронта.

Как оказалось, он может использоваться как разведывательный или ударный дрон, а также как ложная цель для перегрузки украинской ПВО.

Эта модификация оборудована камерой и двумя LTE-модемами, которые позволяют передавать видео в реальном времени или в записи через мобильные базовые станции, а также получать команды для корректировки курса.

В ударной версии камера (при условии изменения угла обзора) и удаленное управление могут использоваться для наведения на цель оператором по принципу FPV.

Конструкция дрона

Конструктивно беспилотник имеет фюзеляж типа "дельта-крыло", подобный "Шахед-131" (Герань-1), но несколько меньше.

Навигация осуществляется помехозащищенной системой спутникового позиционирования с четырьмя патч-антеннами и китайскими модулями Allystar.

Более того, как оказалось, почти половина компонентов беспилотника изготовлена в Китае. В частности:

модули связи,

мини-компьютер,

регулятор питания,

кварцевый генератор.

Двигатель DLE установлен в носовой части фюзеляжа, что делает дрон наиболее похожим на барражирующий боеприпас "Италмас" производства российской Zala group.