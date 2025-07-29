ua en ru
Вт, 29 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росіяни заявили про випробування морського дрона: що кажуть у ВМС

Вівторок 29 липня 2025 15:58
UA EN RU
Росіяни заявили про випробування морського дрона: що кажуть у ВМС Фото: Дмитро Плетенчук (facebook com Taclbery)
Автор: Ірина Глухова

Під час липневих навчань російський флот начебто представив новий морський дрон. У ВМС України зазначили, що наразі важко об’єктивно оцінити його характеристики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військо-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

Заява РФ про нову зброю

Російський флот під час навчань "Липневий шторм" продемонстрував новий безпілотний морський апарат. Відео з випробуваннями дрона поширили через пов’язані з флотом соцмережі.

За твердженням росіян, цей дрон запускається з корабля, здатен діяти автономно до 24 годин і вражати морські цілі на відстані понад 300 км. У такому разі зона ураження охоплює, зокрема, порти Одеси та Ізмаїла.

Реакція ВМС України

Коментуючи нову російську розробку, Плетенчук наголосив, що надані кадри не дають змоги об’єктивно оцінити можливості дрона.

"Вони завжди намагаються якось завищити параметри своєї техніки. І в результаті доволі складно це аналізувати. Але сам той факт, що вони рухаються в цьому напрямку, підтверджується, - сказав речник ВМС.

За його словами, це вже не перший випадок, коли РФ заявляє про створення морських безекіпажних систем. Водночас росіяни нерідко копіюють успішні технології інших країн, що справді становить певну загрозу.

"Це не перша така заявка збоку Росії щодо розробки морських безекіпажних комплексів. Це як мінімум вже такий четвертий випадок", - повідомив Плетенчук.

Морські дрони

Нагадаємо, на початку липня керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що РФ намагалась атакувати місто Південне Одеської області експериментальними морськими дронами, але ті вибухнули ще у територіальних водах ворога.

Тим часом Україна активно використовує морські дрони для ураження російських цілей у Чорному морі.

У 2023-2024 роках українські дрони-камікадзе завдали суттєвих втрат Чорноморському флоту РФ, пошкодивши або знищивши значну кількість ворожих кораблів.

Наприкінці грудня українські сили вперше у світі знищили російський гелікоптер Мі-8 за допомогою ракет, випущених з ударного морського дрона Magura V5

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дрони Російська Федерація ВМС
Новини
РФ атакувала колонію біля Запоріжжя КАБами: фото руйнувань і нові дані про постраждалих
РФ атакувала колонію біля Запоріжжя КАБами: фото руйнувань і нові дані про постраждалих
Аналітика
"В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку