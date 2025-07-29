Росіяни заявили про випробування морського дрона: що кажуть у ВМС
Під час липневих навчань російський флот начебто представив новий морський дрон. У ВМС України зазначили, що наразі важко об’єктивно оцінити його характеристики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військо-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.
Заява РФ про нову зброю
Російський флот під час навчань "Липневий шторм" продемонстрував новий безпілотний морський апарат. Відео з випробуваннями дрона поширили через пов’язані з флотом соцмережі.
За твердженням росіян, цей дрон запускається з корабля, здатен діяти автономно до 24 годин і вражати морські цілі на відстані понад 300 км. У такому разі зона ураження охоплює, зокрема, порти Одеси та Ізмаїла.
Реакція ВМС України
Коментуючи нову російську розробку, Плетенчук наголосив, що надані кадри не дають змоги об’єктивно оцінити можливості дрона.
"Вони завжди намагаються якось завищити параметри своєї техніки. І в результаті доволі складно це аналізувати. Але сам той факт, що вони рухаються в цьому напрямку, підтверджується, - сказав речник ВМС.
За його словами, це вже не перший випадок, коли РФ заявляє про створення морських безекіпажних систем. Водночас росіяни нерідко копіюють успішні технології інших країн, що справді становить певну загрозу.
"Це не перша така заявка збоку Росії щодо розробки морських безекіпажних комплексів. Це як мінімум вже такий четвертий випадок", - повідомив Плетенчук.
Морські дрони
Нагадаємо, на початку липня керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що РФ намагалась атакувати місто Південне Одеської області експериментальними морськими дронами, але ті вибухнули ще у територіальних водах ворога.
Тим часом Україна активно використовує морські дрони для ураження російських цілей у Чорному морі.
У 2023-2024 роках українські дрони-камікадзе завдали суттєвих втрат Чорноморському флоту РФ, пошкодивши або знищивши значну кількість ворожих кораблів.
Наприкінці грудня українські сили вперше у світі знищили російський гелікоптер Мі-8 за допомогою ракет, випущених з ударного морського дрона Magura V5
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.