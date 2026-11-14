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Россия требует от НАТО вернуться к границам 1997 года и прекратить поддержку Украины, - NYT

05:25 14.11.2026 Сб
3 мин
aimg Эдуард Ткач
Россия требует от НАТО вернуться к границам 1997 года и прекратить поддержку Украины, - NYT Фото: диктатор РФ Владимир Путин (Getty Images)
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Россия вновь начинает требовать от НАТО, чтобы альянс вывел свои войска на позиции, которые он занимал в 1997 года. Все это происходит в рамках требований пересмотра всей европейской безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, на этой неделе в ходе закрытых переговоров в Абу-Даби россияне вновь выдвинули позицию, которая выдвигали в начале 2022 года. Документ, с которым ознакомилось NYT и подлинность подтвердили два источника, датирован 10 ноября и излагает условия Кремля для послевоенного устройства Европы.

Среди ключевых требований - отказ НАТО от дальнейшего расширения, прекращение любой военной деятельности альянса в Украине, Восточной Европе, Южном Кавказе и Центральной Азии.

Кроме того, Москва требует вывод войск и свернуть базы в странах, которые вступили в НАТО после 1997 года. Проще говоря, речь идет о сокращении присутствия НАТО в Польше и странах Балтии.

Новое требование

Как пишет NYT, этот документ показывает, что за эти 5 лет диктатор РФ Владимир Путин лишь укрепил свою позицию по некоторым вопросам.

В частности, в 2021 году Москва хотела, чтобы НАТО отказалось от соглашений о "совместном использовании ядерного оружия", которые долгое время позволяли союзникам США в Европе пользоваться защитой американского ядерного оружия.

Теперь появилось еще более жесткое требование. Согласно документу, Россия хочет, чтобы еще и Франция и Британия исключили возможность использования своего ядерного оружия для защиты других европейских стран.

По информации NYT, российские переговорщики ясно дали понять, что модель холодной войны с разделением Европы на сферы влияния СССР и США, является примером будущего порядка, поскольку в те времена такое устройство снижало риск конфликта.

Прекращение помощи Украине

Еще одним пунктом в документе содержится попытка перекрыть помощь Украине. Пункт предусматривает прекращение "поставок любых видов западного оружия, военной техники и продукции в Украину".

Кроме того, сказано, что Россия одобрит вступление Украины в ЕС, но только в том случае, если страна не будет участвовать в общей оборонной политике блока.

Являются ли требования окончательными

NYT уточняет, что документ представляет собой первоначальную позицию Кремля. На встрече в Абу-Даби россияне дали понять, что Путин все еще может проявлять гибкость и допускает возможность уступок.

В свою очередь посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сказали россиянам, что многие изменилось с декабря 2021 года, когда Москва потребовала новой сделки, которая бы положила конец большей части военной активности НАТО на большей части Восточной и Центральной Европы.

По словам американского чиновника, делегация США призвала россиян смотреть в будущее. Также посланники Трампа остаются открытыми для новых предложений от Кремля, которые включали бы конкретные шаги России по снижению напряженности.

Что еще важно знать

Напомним, вчера издание Bild тоже выходило с похожим материалом, где говорилось, что Россия для завершения войны в Украине требует выхода Финляндии из НАТО и отказ альянса от размещения баз в странах Балтии. Однако спикер Кремля Дмитрий Песков опроверг публикацию и стал утверждать, что такие условия не выдвигались.

При этом днем ранее он публично дал понять, что Россия хочет, чтобы НАТО документально закрепило позицию о нерасширении альянса на Восток.

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