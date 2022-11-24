Россия требует переговоров и сдачи интересов, однако переломная ситуация наступила, - Данилов

По словам Данилова, несмотря на признание России государством, которое спонсирует терроризм, заявления институтов продолжают оставаться вялыми, как и раньше. Это, в свою очередь, начинает выходить за определенные пределы.

"Я считаю, что Европа совместно со всем демократическим миром должна действовать более практично, по отношению к России. Они требуют от нас переговоров, требуют сдачи наших государственных интересов, понимая, что мы не можем пойти по этому пути, от слова совсем", - пояснил Данилов.

Как отметил секретарь СНБО, именно Россия начала войну и если глава Кремля Владимир Путин желает ее завершить - он должен забрать свой хлам и выйти на границу Украины 1991 года. Уже после этого можно будет начинать те или иные переговоры.

Отношение Запада к Украине изменилось

Как отметил Данилов, ситуация, которая была в феврале, или же марте - изменилась. Теперь Украина получит огромную помощь от партнеров.

"Мы будем бороться, как за свою свободу, так и свободу Европы. Мы на это обречены - такая у нас судьба. Должны сделать так, чтобы наши дети и внуки в конце концов не воевали с Россией, должны поставить точку", - заявил Данилов.

Готова ли Украина к переговорам с Россией

Россия не является цивилизованной страной. Варварское государство в свое время поработило много народов и забрало у них язык и культуру.

"Вопрос нашей победы и какой она будет - вопрос времени, сейчас Россия со всех сторон пытается выйти с нами на переговоры, чтобы взять паузу, чтобы собраться снова", - добавил Данилов.