Росія використовує "Шахед" з новою "начинкою". Єрмак показав фото

Атаки РФ дронами по Україні

Російські війська щоночі атакують Україну дронами різних типів - не тільки "Шахедами", а й, наприклад, дронами "Молнія", якими загарбники б'ють часто по Харкову.

Так, у ніч на 30 січня російська армія запустила по Україні 81 ударний дрон. Сили ППО працювали в 10 областях країни. БПЛА летіли з чотирьох напрямків - Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, але незважаючи на це, ППО збила 37 із них.

Зазначимо, що раніше про використання дронів зі шрапнеллю РФ повідомлялося тільки в Сумській області.

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