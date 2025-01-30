РФ вночі запустила понад 80 дронів по Україні: скільки збила ППО

Російська армія в ніч на четвер, 30 січня, запустила по території України 81 ударний дрон. Сили ППО працювали у 10 областях країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Чернігівська, Сумська, Одеська та Полтавська області. Уражено промислові підприємства, приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт. Ворожий ударний дрон влетів у багатоповерхівку в Сумах. На жаль є загиблі, спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога.

Ще 39 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені, без негативних наслідків.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 37-ми ударних дронів типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Херсонській та Одеській областях.

У ніч на 30 січня 2025 року, з 19:00 29 січня, противник атакував 81-м ударним дроном типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.

Нічна атака по території України

Нагадаємо, в ніч на 30 січня, російська армія вже традиційно запустила по території України ударні дрони. Сигнал повітряної тривоги оголошувався у низці областей.

Також відомо, що ворог завдав удар по одній з багатоповерхівок міста Суми. Внаслідок влучання дрону зруйновано квартири. За даними ОВА, кількість жертв нічної атаки зросла до чотирьох. Ще дев'ять осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, серед них дитина.

Окрім цього було зафіксовано руйнування у Полтавській області.

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