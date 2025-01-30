Россия использует "Шахед" с новой "начинкой". Ермак показал фото

Атаки РФ дронами по Украине

Российские войска каждую ночь атакуют Украину дронами разных типов - не только "Шахедами", но и например, дроны "Молния", которыми захватчики бьют часто по Харькову.

Так, в ночь на 30 января российская армия запустила по Украине 81 ударный дрон. Силы ПВО работали в 10 областях страны. БПЛА летели с четырех направлений - Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, но несмотря на это ПВО сбила 37 из них.

Отметим, что ранее об использовании дронов со шрапнелью РФ сообщалось только в Сумской области.

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