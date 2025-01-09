Росіяни вдарили по Харкову дроном типу "Молнія"
Російські окупанти 9 січня атакували Харків. Росіяни вдарили по місту дроном типу "Молнія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкові Ігоря Терехова в Telegram.
За попередніми даними, російський безпілотник типу "Молнія" вдарив по цивільному підприємству у Немишлянському районі Харкова.
"На даний момент інформація про постраждалих та руйнування не надходила", - уточнив Терехов.
За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, сталося загоряння місці влучання.
Варто зазначити, що повітряна тривога у Харкові від початку доби оголошувалася вже чотири рази. Востаннє сигнал повітряної тривоги лунав о 14:03. Тривога тривала трохи більше години.
Повітряні сили ЗСУ повідомляли жителів Харківської області про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
Нічна атака дронів
Нагадаємо, в ніч на 9 січня російські війська вчергове атакували Україну дронами. Окупанти випустили по Україні 70 дронів. ППО працювала у восьми областях.
Сили протиповітряної оборони знищили 46 дронів. Ще 24 дрони-імітатори були локаційно втрачені.
Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, внаслідок падіння уламків БпЛА були пошкоджені приватні будинки у Харківській, Сумській та Черкаській областях.
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