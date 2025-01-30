Росія використовує "Шахед" з новою "начинкою". Єрмак показав фото

Росія використовує "Шахеди" з новою "начинкою" - із шрапнеллю. Так окупанти хочуть збільшити кількість жертв серед цивільних в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента Андрія Єрмака.

"Злочинці та терористи мають отримати відповідь за це і вони її отримають", - констатував голова Офісу президента.

За словами Єрмака, таким чином окупанти хочуть збільшити кількість жертв серед цивільних в Україні.

Окупанти почали використовувати модернізований "Шахед" для більшого ураження цивільних в Україні (t.me/ermaka2022)

"Росія зараз використовує безпілотники "Шахед" зі збільшеною бойовою частиною до 90 кг та металевими елементами (шрапнель)", - розповів він.

Атаки РФ дронами по Україні

Російські війська щоночі атакують Україну дронами різних типів - не тільки "Шахедами", а й, наприклад, дронами "Молнія", якими загарбники б'ють часто по Харкову.

Так, у ніч на 30 січня російська армія запустила по Україні 81 ударний дрон. Сили ППО працювали в 10 областях країни. БПЛА летіли з чотирьох напрямків - Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, але незважаючи на це, ППО збила 37 із них.

Зазначимо, що раніше про використання дронів зі шрапнеллю РФ повідомлялося тільки в Сумській області.

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