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Россия использует "Шахед" с новой "начинкой". Ермак показал фото

Украина, Четверг 30 января 2025 16:40
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Россия использует "Шахед" с новой "начинкой". Ермак показал фото Фото: Россия использует "Шахед" с новой "начинкой", чтобы увеличить количество жертв в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия использует "Шахеды" с новой "начинкой" - со шрапнелью. Так оккупанты хотят увеличить количество жертв среди гражданских в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Россия сейчас использует беспилотники "Шахед" с увеличенной боевой частью до 90 кг и металлическими элементами (шрапнель)", - рассказал он.

Оккупанты начали использовать модернизированный "Шахед" для большего поражения гражданских в Украине (t.me/ermaka2022)

По словам Ермака, таким образом оккупанты хотят увеличить количество жертв среди гражданских в Украине.

"Преступники и террористы должны получить ответ за это и они его получат", - констатировал глава Офиса президента.

Атаки РФ дронами по Украине

Российские войска каждую ночь атакуют Украину дронами разных типов - не только "Шахедами", но и например, дроны "Молния", которыми захватчики бьют часто по Харькову.

Так, в ночь на 30 января российская армия запустила по Украине 81 ударный дрон. Силы ПВО работали в 10 областях страны. БПЛА летели с четырех направлений - Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, но несмотря на это ПВО сбила 37 из них.

Отметим, что ранее об использовании дронов со шрапнелью РФ сообщалось только в Сумской области.

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