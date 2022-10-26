Росія використовує фейки для ескалації війни: Столтенберг про "брудну бомбу" Шойгу

"Ми бачимо, що Росія звинувачує Україну у підготовці до використання радіологічної "брудної зброї". Це - абсурд. Союзники відкидають ці неправдиві звинувачення. Росія не повинна використовувати фальшиві приводи для подальшої ескалації війни", - заявив Столтенберг.

Як відзначив генеральний секретар НАТО, Росія не змусить союзників зменшити рівень підтримку України. За його словами, щодня українські сили стають лише сильнішими й краще оснащеними.

"Водночас ми продовжуємо зміцнювати власну безпеку", - додав Столтенберг.