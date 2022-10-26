Россия использует фейки для эскалации войны: Столтенберг о "грязной бомбе" Шойгу

"Мы видим, что Россия обвиняет Украину в подготовке к использованию радиологической "грязной бомбы". Это абсурд. Союзники отвергают эти ложные обвинения. Россия не должна использовать фальшивые поводы для дальнейшей эскалации войны", - заявил Столтенберг.

Как отметил генеральный секретарь НАТО, Россия не заставит союзников снизить уровень поддержку Украины. По его словам, каждый день украинские силы становятся только сильнее и лучше оснащены.

"В то же время мы продолжаем укреплять свою безопасность", - добавил Столтенберг.