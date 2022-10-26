RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия использует фейки для эскалации войны: Столтенберг о "грязной бомбе" Шойгу

Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация намеренно использует фейки для эскалации войны против Украины. НАТО и союзники отвергают российские слухи о якобы подготовке "грязной бомбы" со стороны украинских военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерального секретаря Йенса Столтенберга во время пресс-конференции с премьер-министром Румынии Николаем Чуке.

"Мы видим, что Россия обвиняет Украину в подготовке к использованию радиологической "грязной бомбы". Это абсурд. Союзники отвергают эти ложные обвинения. Россия не должна использовать фальшивые поводы для дальнейшей эскалации войны", - заявил Столтенберг.

Как отметил генеральный секретарь НАТО, Россия не заставит союзников снизить уровень поддержку Украины. По его словам, каждый день украинские силы становятся только сильнее и лучше оснащены.

"В то же время мы продолжаем укреплять свою безопасность", - добавил Столтенберг.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что с 23 октября Россия начала свои вбросы касаемо "грязной бомбы". Тогда же министр обороны Сергей Шойгу позвонил по телефону коллегам из Франции и Германии и начал скулить о том, что Украина якобы собирается использовать это оружие.

В конце концов, как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Украине удалось"на взлете" сорвать спецоперацию РФ с вбросом касаемо разработки "бомбы", поскольку другие страны не верят заявлениям Кремля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОРоссийская Федерация