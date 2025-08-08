ua en ru
Росія використовує БПЛА для наступу в лісах на Донеччині: звіт ISW

П'ятниця 08 серпня 2025 05:01
Росія використовує БПЛА для наступу в лісах на Донеччині: звіт ISW Фото: Росія використовує БПЛА для наступу в лісах на Донеччині (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Використання дронів дозволяє російським військам просуватися в лісистій місцевості в напрямку Лимана і Сіверська. Раніше РФ там мала труднощі з проведенням операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни.

За даними ISW, навесні цього року російські війська поліпшили свою здатність перекривати українські лінії постачання в лісистій місцевості. Зокрема, мова про Серебрянський ліс у напрямку Лимана і Сіверська.

"Російські оптоволоконні БПЛА все частіше позбавляють українські війська можливості безпечно пересуватися лісовими дорогами, які раніше були захищені від російських дронів FPV завдяки лісовому покриву", - сказано у звіті ISW.

Окрім цього ISW зазначають, що росіяни активно завдають ракетних ударів по українських полігонах в ближньому тилу за допомогою вдосконалених розвідувальних БПЛА.

У звіті йдеться про те, що окупанти почали використовувати тактичні БПЛА зі збільшеною дальністю польоту або іншими модифікаціями для нанесення ударів по українській військово-промисловій та цивільній інфраструктурі у великих прифронтових містах.

Росіяни також використовують БПЛА "Молнія", "Черніка" і "Ланцет" проти промислової інфраструктури, лікарень і військкоматів у містах Харків, Суми, Краматорськ, Запоріжжя та Херсон.

Нагадаємо, за словами старшого офіцера відділення 138-го центру спеціального призначення ВСП з позивним "Каспер", під Покровськом ворог активно використовує елітний підрозділ дронарів "Рубікон", який координує масштабні атаки безпілотниками. Російські дрони не лише атакують позиції ЗСУ, а й створюють паніку серед мирного населення, намагаючись порушити логістику оборони міста.

