Россия использует БПЛА для наступления в лесах в Донецкой области: отчет ISW

Использование дронов позволяет российским войскам продвигаться в лесистой местности в направлении Лимана и Северска. Ранее РФ там имела трудности с проведением операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны.

По данным ISW, весной этого года российские войска улучшили свою способность перекрывать украинские линии снабжения в лесистой местности. В частности, речь о Серебрянском лесу в направлении Лимана и Северска.

"Российские оптоволоконные БПЛА все чаще лишают украинские войска возможности безопасно передвигаться по лесным дорогам, которые ранее были защищены от российских дронов FPV благодаря лесному покрову", - говорится в отчете ISW.

Кроме этого ISW отмечают, что россияне активно наносят ракетные удары по украинским полигонам в ближнем тылу с помощью усовершенствованных разведывательных БПЛА.

В отчете говорится о том, что оккупанты начали использовать тактические БПЛА с увеличенной дальностью полета или другими модификациями для нанесения ударов по украинской военно-промышленной и гражданской инфраструктуре в крупных прифронтовых городах.

Россияне также используют БПЛА "Молния", "Черника" и "Ланцет" против промышленной инфраструктуры, больниц и военкоматов в городах Харьков, Сумы, Краматорск, Запорожье и Херсон.