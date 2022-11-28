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Росія виключила посередництво Ватикана у переговорах з Україною

Фото: речник Кремля Дмитро Пєсков (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Росія виключає посередництво Ватикану у переговорах з Україною про завершення війни, бо нібито це неможливо через позицію Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова, яку цитує Reuters.

За повідомленням Reuters, речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що російська влада вітає політичну волю Ватикана, проте таким переговорам нібито заважає українська сторона.

"Враховуючи ситуацію де-факто і де-юре, яка зараз є з українського боку, такі майданчики не можуть бути затребуваними", - сказав він журналістам.

Росія, як пише видання, звинуватила Україну в тому, що вона закриває перспективу переговорів і виключає взаємодію з президентом РФ Володимиром Путіним.

Після того, як Росія вторглася в Україну понад дев'ять місяців тому, вже кілька країн, зокрема Туреччина, Ізраїль і Китай, називалися потенційними посередниками у вирішенні конфлікту.

Раніше РБК повідомляло, що Папа Римський Франциск неодноразово попереджав, що криза може спровокувати застосування ядерної зброї з неконтрольованими глобальними наслідками.

Нагадаємо, нещодавно голова Ватикану вперше прямо закликав Путіна зупинити "спіраль насильства і смерті" в Україні.

Напередодні Папа Римський Франциск заявив, що вражений тією жорстокістю, з якою окупанти воюють в Україні, оскільки ця риса нібито не притаманна російському народові. Після цієї заяви глава УГКЦ Святослав Шевчук подарував Папі Римському фрагмент російської міни, яка у березні знищила фасад храму в Київської області.

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