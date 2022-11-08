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У Ватикані заговорили про переговори України з Росією, запропонувавши свою територію

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Україна, Вівторок 08 листопада 2022 12:36
У Ватикані заговорили про переговори України з Росією, запропонувавши свою територію Фото: Ватикан готовий виступити посередником у переговорах України з Росією
Автор: Наталія Гурковська

Ватикан готовий виступити посередником у разі переговорів між Україною та Росією і пропонує свою територію як нейтральне місце для їх проведення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Stampa.

Як пише видання, у Ватикані пропонують залучити до переговорів та інші сторони, в тому числі США і Європейський союз.

Зазначається, що про пропозицію Ватикану стало відомо після зустрічі Папи Римського Франциска з Президентом Франції Емануелем Макроном 24 жовтня.

Напередодні Папа Римський Франциск заявив, що вражений тією жорстокістю, з якою окупанти воюють в Україні, оскільки ця риса нібито не притаманна російському народові.

Після цієї заяви глава УГКЦ Святослав Шевчук подарував Папі Римському Франциску фрагмент російської міни, яка у березні знищила фасад храму в Київської області.

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