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Папа Франциск готовий стати посередником між Москвою та Києвом

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Ватикан, П'ятниця 18 листопада 2022 08:46
Папа Франциск готовий стати посередником між Москвою та Києвом Фото: тато Франциск (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Папа Франциск підтвердив, що Ватикан готовий зробити все можливе, щоб виступити посередником і покласти край конфлікту між Росією та Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Франциска виданню La Stampa.

"Святий Престол готовий зробити все можливе для посередництва та припинення конфлікту в Україні", - сказав він.

На запитання, чи вірить він у можливість примирення Москви та Києва, понтифік закликав усіх не здаватись у цьому питанні.

"Але кожен має присвятити себе демілітаризації сердець, починаючи зі свого власного, а потім знешкоджуючи, обеззброюючи насильство. Ми всі маємо бути пацифістами. Бажати миру, а не просто перемир'я, яке може служити лише для переозброєння. Справжній мир, який є плодом діалогу" , - сказав він.

Раніше папа Франциск засудив останню хвилю ракетних ударів по Україні, закликавши до припинення вогню, щоб запобігти ризику ескалації конфлікту, і попросивши бога "поспішити" з його припиненням. При цьому він знову не згадав про Росію.

Зазначимо, папі Франциску після його скандальних заяв передали частину російської міни з України, яка у березні знищила фасад храму на Київщині.

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