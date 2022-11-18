Папа Франциск готовий стати посередником між Москвою та Києвом

Папа Франциск підтвердив, що Ватикан готовий зробити все можливе, щоб виступити посередником і покласти край конфлікту між Росією та Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Франциска виданню La Stampa .

"Святий Престол готовий зробити все можливе для посередництва та припинення конфлікту в Україні", - сказав він.

На запитання, чи вірить він у можливість примирення Москви та Києва, понтифік закликав усіх не здаватись у цьому питанні.

"Але кожен має присвятити себе демілітаризації сердець, починаючи зі свого власного, а потім знешкоджуючи, обеззброюючи насильство. Ми всі маємо бути пацифістами. Бажати миру, а не просто перемир'я, яке може служити лише для переозброєння. Справжній мир, який є плодом діалогу" , - сказав він.