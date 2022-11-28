Россия исключила посредничество Ватикана в переговорах с Украиной

По сообщению Reuters, спикер Кремля отметил, что российские власти приветствуют политическую волю Ватикана, однако таким переговорам якобы мешает украинская сторона.

"Учитывая ситуацию де-факто и де-юре, которая сейчас есть с украинской стороны, такие площадки не могут быть востребованы", - сказал он журналистам.

Россия, как пишет издание, обвинила Украину в том, что она закрывает перспективу переговоров и исключает взаимодействие с президентом Владимиром Путиным.

После того, как Россия вторглась в Украину более девяти месяцев назад, уже несколько стран, включая Турцию, Израиль и Китай, назывались потенциальными посредниками в разрешении конфликта.