Папа Римський заявив, що не вірить у жорстокість росіян: в Україні вже відреагували

Папа Римський Франциск заявив, що вражений тією жорстокістю, з якою окупанти воюють в Україні, оскільки ця риса нібито не притаманна російському народові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News .

"Мене вражає - і тому я вживаю слово "багатостраждальна" - ця жорстокість, яка не властива російському народу, можливо... тому що російський народ - це великий народ; це (жорстокість) найманців, солдатів, які йдуть на війну як на пригоду... Я волію думати так, тому що маю велику повагу до російського народу, до російського гуманізму", - заявив понтифік.

Франциск згадав російського поета Федора Достоєвського, який, за його словами, і зараз "надихає християн до осмислення християнства".

"У мене є велика прихильність до російського народу, і така ж велика прихильність до українського народу", - додав Папа.

Як відреагували в Україні?

На слова Фарнциска відреагувала посол України у США Оксана Маркарова. Вона припустила, що Папа Римський, мабуть, "якось розсіяно читав Достоєвського".

" Соррі, не стримаюсь. Папа Римський мабудь якось неуважно читав Достоєвського. Інакше Його Святість не дивувався би жорсткості росіян (яка якраз їм природньо притаманна). А декілька інших творів російських письменників/поетів, включно з Пушкіним, Купріним, Булгаковим, як і навіть поверхневе вивчення правдивої історії нашого регіону, показало би що гуманізмом не пахло в Московії ні при Івану Грозному в 1547му, ні в 1708, коли було брутально вирізано Батурин, ні в кожній події після того" , - написала вона.

Також на заяву понтифіка різко відреагував голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він наголосив, що російські солдати є представниками народу РФ.