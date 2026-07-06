Росія вигадала нову цинічну брехню про удар по Києву

У Міноборони Росії заявили, що нібито уразили лише військові об'єкти під час нічної атаки на Київ. Насправді ж ракети влучили у житлові будинки, і атака забрала життя щонайменше 14 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони РФ.
Російське відомство запевнило, що вночі 6 липня нібито були уражені виключно об'єкти військової промисловості. Йдеться про підприємства, паливні склади, аеродроми та заводи, де виробляють дрони і ракети "Нептун".
"Пошкоджено інфраструктуру військових аеродромів у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях", - йдеться у повідомленні.
Жодного слова про цивільні будинки в заяві російського відомства немає. Хоча насправді вночі ракети влучили у щонайменше два житлові будинки в Києві, пошкоджено близько 30 багатоповерхівок.
Загалом по Києву та області загинули щонайменше 14 людей, ще майже 60 отримали поранення.
Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія і надалі безкарно знищує житлові будинки, поки ракети до систем Patriot залишаються на складах союзників.
Він вимагає від саміту НАТО в Анкарі рішень, які реально захистять українське небо.
Нагадаємо, після нічної атаки зросла кількість жертв і постраждалих у столиці та області. Найбільших руйнувань зазнали Подільський і Дарницький райони Києва, а у Вишневому досі триває евакуація мешканців через загрозу повторної детонації.
Як повідомляло РБК-Україна, сили ППО не збили жодної балістичної ракети під час цієї атаки. Причина - брак ракет-перехоплювачів для комплексів "Петріот".
А ще напередодні стало відомо, що уся балістика та ракети "Циркон" прорвалися крізь українську протиповітряну оборону, тоді як по крилатих ракетах результат збиття був майже стовідсотковим.