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Росія вигадала нову цинічну брехню про удар по Києву

11:45 06.07.2026 Пн
2 хв
Як Росія "виправдала" ракетний удар по будинках Києва?
aimg Олена Чупровська
Фото: Росія вдарила по будинках, а виправдовується "військовими цілями" (t.me/dsns_telegram)

У Міноборони Росії заявили, що нібито уразили лише військові об'єкти під час нічної атаки на Київ. Насправді ж ракети влучили у житлові будинки, і атака забрала життя щонайменше 14 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони РФ.

Що заявила Росія

Російське відомство запевнило, що вночі 6 липня нібито були уражені виключно об'єкти військової промисловості. Йдеться про підприємства, паливні склади, аеродроми та заводи, де виробляють дрони і ракети "Нептун".

"Пошкоджено інфраструктуру військових аеродромів у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях", - йдеться у повідомленні.

Жодного слова про цивільні будинки в заяві російського відомства немає. Хоча насправді вночі ракети влучили у щонайменше два житлові будинки в Києві, пошкоджено близько 30 багатоповерхівок.

Що відомо про атаку на Київ 6 липня

Загалом по Києву та області загинули щонайменше 14 людей, ще майже 60 отримали поранення.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія і надалі безкарно знищує житлові будинки, поки ракети до систем Patriot залишаються на складах союзників.

Він вимагає від саміту НАТО в Анкарі рішень, які реально захистять українське небо.

Нагадаємо, після нічної атаки зросла кількість жертв і постраждалих у столиці та області. Найбільших руйнувань зазнали Подільський і Дарницький райони Києва, а у Вишневому досі триває евакуація мешканців через загрозу повторної детонації.

Як повідомляло РБК-Україна, сили ППО не збили жодної балістичної ракети під час цієї атаки. Причина - брак ракет-перехоплювачів для комплексів "Петріот".

А ще напередодні стало відомо, що уся балістика та ракети "Циркон" прорвалися крізь українську протиповітряну оборону, тоді як по крилатих ракетах результат збиття був майже стовідсотковим.

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