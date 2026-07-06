Росія вигадала нову цинічну брехню про удар по Києву

Що заявила Росія

Російське відомство запевнило, що вночі 6 липня нібито були уражені виключно об'єкти військової промисловості. Йдеться про підприємства, паливні склади, аеродроми та заводи, де виробляють дрони і ракети "Нептун".

"Пошкоджено інфраструктуру військових аеродромів у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях", - йдеться у повідомленні.

Жодного слова про цивільні будинки в заяві російського відомства немає. Хоча насправді вночі ракети влучили у щонайменше два житлові будинки в Києві, пошкоджено близько 30 багатоповерхівок.

Що відомо про атаку на Київ 6 липня

Загалом по Києву та області загинули щонайменше 14 людей, ще майже 60 отримали поранення.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія і надалі безкарно знищує житлові будинки, поки ракети до систем Patriot залишаються на складах союзників.

Він вимагає від саміту НАТО в Анкарі рішень, які реально захистять українське небо.