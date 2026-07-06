РФ "перемагає" житлові будинки: Зеленський вимагає рішень від саміту НАТО щодо захисту неба
Росія продовжує безкарно знищувати цивільні будинки. Україна очікує на сильні рішення від саміту НАТО в Анкарі, які допоможуть зупинити цей терор.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
Цієї ночі Київ та область опинилися під масованим вогнем російських окупантів. Ворог застосував 68 ракет та 351 ударний безпілотник. Станом на зараз триває ліквідація наслідків атаки: зафіксовано влучання у понад 10 локаціях столиці, серед яких - житлова забудова.
Наслідки атаки:
- Київ: рятувальникам вдалося врятувати 64 людини, зокрема двох дітей. На жаль, підтверджено загибель 11 осіб. Кількість поранених сягає близько 60.
- Київщина: у місті Вишневе внаслідок ракетного удару спалахнула пожежа у приватному секторі, триває евакуація мешканців. Відомо про 3 загиблих та 16 постраждалих.
- Рятувальні роботи: загалом до допомоги постраждалим залучено понад 400 поліцейських та рятувальників.
Зеленський зазначив, що українські захисники демонструють високу ефективність у боротьбі з дронами та крилатими ракетами, проте російська балістика залишається складною ціллю через нестачу ракет-перехоплювачів.
Фото: Зеленський закликав посилити захист неба України (інфографіка РБК-Україна)
"Дуже важливо, щоб світ, передусім Америка й наші європейські партнери, вийшли із саміту НАТО в Анкарі із сильними рішеннями на підтримку нашого захисту неба, а отже, захисту життів звичайних людей. Поки ракети до "петріотів" залишаються на складах союзників, це тільки заохочує Росію далі "перемагати" житлові будинки. У США та Європи є достатньо сили цей терор зупинити", - наголосив глава держави.