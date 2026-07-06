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РФ "перемагає" житлові будинки: Зеленський вимагає рішень від саміту НАТО щодо захисту неба

10:51 06.07.2026 Пн
2 хв
Зеленський повідомив про наслідки обстрілу Києва
aimg Ірина Гамерська
РФ "перемагає" житлові будинки: Зеленський вимагає рішень від саміту НАТО щодо захисту неба Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
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Росія продовжує безкарно знищувати цивільні будинки. Україна очікує на сильні рішення від саміту НАТО в Анкарі, які допоможуть зупинити цей терор.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Цієї ночі Київ та область опинилися під масованим вогнем російських окупантів. Ворог застосував 68 ракет та 351 ударний безпілотник. Станом на зараз триває ліквідація наслідків атаки: зафіксовано влучання у понад 10 локаціях столиці, серед яких - житлова забудова.

Наслідки атаки:

  • Київ: рятувальникам вдалося врятувати 64 людини, зокрема двох дітей. На жаль, підтверджено загибель 11 осіб. Кількість поранених сягає близько 60.
  • Київщина: у місті Вишневе внаслідок ракетного удару спалахнула пожежа у приватному секторі, триває евакуація мешканців. Відомо про 3 загиблих та 16 постраждалих.
  • Рятувальні роботи: загалом до допомоги постраждалим залучено понад 400 поліцейських та рятувальників.

Зеленський зазначив, що українські захисники демонструють високу ефективність у боротьбі з дронами та крилатими ракетами, проте російська балістика залишається складною ціллю через нестачу ракет-перехоплювачів.

РФ &quot;перемагає&quot; житлові будинки: Зеленський вимагає рішень від саміту НАТО щодо захисту неба

Фото: Зеленський закликав посилити захист неба України (інфографіка РБК-Україна)

"Дуже важливо, щоб світ, передусім Америка й наші європейські партнери, вийшли із саміту НАТО в Анкарі із сильними рішеннями на підтримку нашого захисту неба, а отже, захисту життів звичайних людей. Поки ракети до "петріотів" залишаються на складах союзників, це тільки заохочує Росію далі "перемагати" житлові будинки. У США та Європи є достатньо сили цей терор зупинити", - наголосив глава держави.

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Обстріл Києва Володимир Зеленський
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