Росія вигадала, як заманити молодь Криму на фронт, - ЗМІ

Мілітаризація регіону: ставка на БпЛА

Російські окупанти визначили підготовку фахівців безпілотних систем як основну "військову спеціалізацію" Криму.

За даними російських ЗМІ, на півострові нібито створено найбільший навчальний центр для операторів БпЛА, аналогів якому немає в жодному регіоні РФ.

Курс навчання триває понад 50 днів, а підготовку там уже пройшли понад 1,5 тисячі військовослужбовців агресора.

Кримський гауляйтер Сергій Аксьонов заявляє, що Крим - єдиний підконтрольний Кремлю регіон, де діє "повний цикл": відбір талановитих школярів і студентів, їхнє навчання та подальше включення до кадрового резерву армії.

Пропаганда та "освітні" пастки

Експерт Асоціації реінтеграції Криму Борис Бабін зазначає, що вимогу максимально набрати операторів дронів Кремль поставив перед гауляйтерами ще у 2025 році.

"Це відбувається через мілітаризацію молоді у форматі курсів, тренінгів та шкіл, які часто пов'язані з коледжами та університетами. Процес супроводжується тотальною пропагандою", - розповів Бабін.

За його словами, куратором цього процесу від Аксьонова став Станіслав Грецький, який раніше займався питаннями транспорту та фігурував у корупційних епізодах у Сімферополі.

Амбітні плани: створення військового училища

Попри близькість до лінії фронту, окупанти планують розширювати інфраструктуру.

Як повідомляють правозахисники на умовах анонімності, у Сімферополі опрацьовується питання створення повноцінного військового училища для підготовки офіцерів безпілотних систем.

Раніше подібні ініціативи щодо прикордонних військ не знаходили підтримки в Міноборони РФ через вразливість регіону для ударів ЗСУ, проте зараз зацікавленість Москви у фахівцях БпЛА значно зросла.

Мілітаризацію підтримують і через систему "заохочень".

Наприклад, у Феодосії засновника центру підготовки безпілотних апаратів Максима Данієляна було визнано "кращим підприємцем" окупованого Криму.