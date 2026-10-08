Росія відправляє на бойові завдання військових із ВІЛ: перехоплення ГУР

ГУР МО оприлюднило аудіоперехоплення розмови російського військовослужбовця.

За даними розвідки, йдеться про військового 1-ї окремої мотострілецької бригади армії РФ, яка діє на Покровському напрямку.

Як зазначили в ГУР, у росіянина діагностували ВІЛ-інфекцію. Без необхідних медикаментів це захворювання може призводити до ускладнень. При цьому ще у лютому військово-лікарська комісія визнала окупанта непридатним до служби.

Попри це, його продовжили залучати до бойових завдань. За даними розвідки, російське командування також оголосило військового дезертиром.

"Окупант має ВІЛ-інфекцію, яка без необхідних медикаментів призводить до ускладнень. Ба більше - ще в лютому лікарська комісія визнала його непридатним до служби, та це не завадило залучати його до бойових завдань", - повідомили в пресслужбі МО.

Сам окупант у перехопленій розмові розповідає, що був списаний за рішенням військово-лікарської комісії, однак не дочекався остаточного рішення і через це його подали в СОЧ - самовільне залишення частини.

У ГУР заявили, що цей випадок свідчить про проблеми з медичним забезпеченням та ставленням до військовослужбовців у російській армії.

У розвідці також зазначили, що залучення до штурмових дій військових, яких раніше визнали непридатними, створює додаткові ризики для самої російської армії.