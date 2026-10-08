Росія відправляє на бойові завдання військових із ВІЛ: перехоплення ГУР

Російські військові залучають до бойових завдань на фронті окупантів із ВІЛ-інфекцією, навіть попри висновки лікарської комісії про непридатність до служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані розвідки Міністерства оборони України.
ГУР МО оприлюднило аудіоперехоплення розмови російського військовослужбовця.
За даними розвідки, йдеться про військового 1-ї окремої мотострілецької бригади армії РФ, яка діє на Покровському напрямку.
Як зазначили в ГУР, у росіянина діагностували ВІЛ-інфекцію. Без необхідних медикаментів це захворювання може призводити до ускладнень. При цьому ще у лютому військово-лікарська комісія визнала окупанта непридатним до служби.
Попри це, його продовжили залучати до бойових завдань. За даними розвідки, російське командування також оголосило військового дезертиром.
"Окупант має ВІЛ-інфекцію, яка без необхідних медикаментів призводить до ускладнень. Ба більше - ще в лютому лікарська комісія визнала його непридатним до служби, та це не завадило залучати його до бойових завдань", - повідомили в пресслужбі МО.
Сам окупант у перехопленій розмові розповідає, що був списаний за рішенням військово-лікарської комісії, однак не дочекався остаточного рішення і через це його подали в СОЧ - самовільне залишення частини.
У ГУР заявили, що цей випадок свідчить про проблеми з медичним забезпеченням та ставленням до військовослужбовців у російській армії.
У розвідці також зазначили, що залучення до штурмових дій військових, яких раніше визнали непридатними, створює додаткові ризики для самої російської армії.
Нагадаємо, протягом кількох минулих діб Сили оборони України встигли зірвати низку наступальних операції армії РФ, а також покращити свої позиції у Донецькій і Запорізькій областях.
Слід зазначити, що восени у російську армію призвуть 120 тисяч людей.