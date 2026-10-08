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Россия отправляет на боевые задачи военных с ВИЧ: перехват ГУР

04:59 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: русский солдат (Getty Images)

Российские военные привлекают к боевым задачам на фронте окупантов с ВИЧ-инфекцией, даже несмотря на выводы врачебной комиссии о непригодности к службе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные разведки Министерства обороны Украины.

ГУР МО обнародовал аудиоперехват разговора русского военнослужащего.

По данным разведки, речь идет о военной 1-й отдельной мотострелковой бригаде армии РФ, действующей на Покровском направлении.

Как отметили в ГУР, у россиянина диагностировали ВИЧ-инфекцию. Без необходимых медикаментов это заболевание может приводить к осложнениям. При этом еще в феврале военно-врачебная комиссия признала оккупанта непригодным к службе.

Несмотря на это, его продолжили вовлекать в боевые задачи. По данным разведки, российское командование также объявило военного дезертиром.

"Оккупант имеет ВИЧ-инфекцию, которая без необходимых медикаментов приводит к осложнениям. Более того - еще в феврале врачебная комиссия признала его непригодным к службе, и это не помешало привлекать его к боевым задачам", - сообщили в пресс-службе МО.

Сам оккупант в перехваченном разговоре рассказывает, что был списан по решению военно-врачебной комиссии, однако не дождался окончательного решения и поэтому его подали в СОЧ - самовольное оставление части.

В ГУР заявили, что это свидетельствует о проблемах с медицинским обеспечением и отношением к военнослужащим в российской армии.

В разведке также отметили, что вовлечение в штурмовые действия военных, ранее признанных непригодными, создает дополнительные риски для самой российской армии.

Напомним, за прошедшие сутки Силы обороны Украины успели сорвать ряд наступательных операций армии РФ, а также улучшить свои позиции в Донецкой и Запорожской областях.

Следует отметить, что осенью в русскую армию призовут 120 тысяч человек.

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