ЗСУ мають нові успіхи на Донбасі та Запоріжжі, - ISW

Протягом кількох минулих діб Сили оборони України встигли зірвати низку наступальних операції армії РФ, а також покращити свої позиції у Донецькій і Запорізькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Російські загарбники продовжували наступати в напрямку Великого Бурлука. Однак 6 жовтня бійці ЗСУ провели контратаки в цьому районі. За оцінкою ISW, підтверджень просування армії РФ немає.

Також вказано, що нові успіхи українських військ на північ та північний схід від Лимана в межах операції "Вівальді" впливають на ситуацію на Боровському напрямку, розташованому на північ від Лимана.

Один із ворожих воєнкорів заявив: щонайменше 8000 російських військовослужбовців залишили зону відповідальності Західного угруповання військ, яка охоплює ділянку від Куп'янська до Лимана. Крім того, стверджується, що протягом останніх шести місяців угруповання щотижня зазнавало понад 1000 втрат через українські контратаки.

5 та 6 жовтня російські війська атакували поблизу Лимана та на північному заході, північному сході, сході, південному заході й півдні від міста. Водночас просунутися вперед їм не вдалося.

Джерело, пов'язане із Західним угрупованням військ РФ, також заявляє, що українські військові намагаються проникнути до Ямполя на південний схід від Лимана через район Мирного на північному сході від міста.

Крім того, українські сили нібито просуваються вздовж річки Жеребець, використовуючи для прихованого переміщення яри, лісосмуги та особливості рельєфу.

Один із російських мілблогерів заявив, що українські військові намагаються проникнути до Рай-Олександрівки на схід від Слов'янська. За його словами, російські сили нібито знищили всі українські групи, які намагалися проникнути в цей район. Водночас наявні докази свідчать про те, що українські війська контролюють населений пункт.

5 та 6 жовтня російські війська також продовжували наступальні дії на схід від Краматорська, поблизу Тихонівки, однак просування не зафіксовано.

Водночас, за повідомленнями, українські сили розширюють зону контратак на Костянтинівському напрямку. Пов'язаний із Кремлем російський мілблогер 5 жовтня заявив, що українські військові нібито почали контратакувати в напрямку Русиного Яру на початку жовтня 2026 року.

ЗСУ вже проводили контратаки на інших ділянках Костянтинівського напрямку. Повідомлення про дії поблизу Русиного Яру можуть свідчити про подальше розширення зони українських операцій. Ймовірно, цьому сприяла нещодавня реорганізація української системи командування в Донецькій області.

Сили оборони України також нещодавно просунулися або зберегли свої позиції на заході Запорізької області. Геолокаційні відеозаписи вказують на те, що вони утримують позиції на південний схід від Новоселівки, що на захід від Оріхова. Це відбувається в районі, де російські джерела раніше заявляли про присутність своїх сил.