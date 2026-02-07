Росія відмовилася передавати Запорізьку АЕС під повний контроль США, - Reuters

"Росія відхилила пропозицію США, згідно з якою Вашингтон контролював би станцію та розподіляв свою електроенергію як між Росією, так і між Україною", - повідоимило видання.

При цьому відомо, що Росія наполягає на власному контролю над Запорізькою АЕС. Натомість у Кремлі пропонують, що таким чином Україна отримувала б електроенергію за низькими цінами.

"Москва наполягає на тому, що вона контролює станцію, пропонуючи Україні дешеву електроенергію, пропозицію, яку Київ вважає неприйнятною", - додали в Reuters.

Агентство також зазначає, що, за даними джерел, питання ЗАЕС у мирних переговорах є таким же проблемним, як і питання територій. Саме щодо цих двох ключових пунктів найважче дійти згоди з агресором, оскільки РФ твердо стоїть на своєму, а Київ не збирається поступатись.