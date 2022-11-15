Росія відклала оголошення про відступ від Херсона до закінчення проміжних виборів у США, - CNN

Представник розвідки зазначив, що високопоставлені російські чиновники розглядали проміжні вибори США як один з факторів під час обговорення оголошення про вихід. Ще одна особа, знайома з даними розвідки, повідомила, що очікування виборів у США було "заздалегідь спланованою умовою" виходу Росії з Херсона.

Проте вибори були далеко не єдиним фактором для відступу Росії. Військові аналітики вважають, що у РФ було небагато інших оперативних варіантів, і вона готувалася відійти тижнями.

CNN пише, що хоча дані розвідки не є офіційною оцінкою намірів Росії, вони є ознакою того, що країна-агресор продовжує зберігати інтерес щодо ​​впливу на політичний ландшафт США. При цьому джерела зазначають, що Росія, ймовірно, неправильно розрахувала вплив оголошення про вихід з Херсона на вибори.

"Я сумніваюся, що американці справді помітили б це", - сказало інше джерело, знайоме із західною розвідкою.

Зазначимо, що раніше Байден натякнув, що США вважають, що момент оголошення Росії був чимось більшим, ніж простою випадковістю.

"Я вважаю цікавим, що вони чекали після виборів, щоб оголосити таке рішення, про яке ми знали протягом деякого часу, і це свідчить про те, що у них є реальні проблеми - російські військові", - сказав він.

Розвідувальні дані також свідчать про те, що Росія робить ставку на те, що США під проводом республіканців нададуть Україні меншу підтримку.

За даними приватних дослідників, російські оперативники також використовували ультраправі медіа-платформи, щоб очорнити кандидатів від Демократичної партії в кількох штатах.

Тим не менш, численні офіційні особи США та Конгресу кажуть, що якщо Росія таки вирішила приурочити свій офіційний вихід з Херсону до проміжних виборів США, вона, ймовірно, переоцінила важливість окремих бойових дій в Україні для американців. За словами джерел, це свідчить про недостатню продуманість російських інформаційних операцій.