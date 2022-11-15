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Британська розвідка назвала пріоритети російської армії після відступу з Херсона

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Україна, Вівторок 15 листопада 2022 08:41
Британська розвідка назвала пріоритети російської армії після відступу з Херсона Фото: російська армія збирається обороняти Крим (Getty Image)
Автор: Олександр Білоус

Після відступу з Херсона російські війська зміцнюються на нових рубежах ближче до Криму. У Генічеську перебуватиме новий штаб окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, до 12 листопада 2022 року російські військові майже напевно завершили виведення військ, які утримували територію на захід від річки Дніпро. З відмовою від міста Херсон Росія зробила портове місто Генічеськ на Азовському морі "тимчасовою столицею" окупованого регіону. Росія, ймовірно, також передислокує підрозділи військового управління до району Генічеськ.

"Вибір цього району як командного вузла натякає на пріоритети та турботи російських командирів, які зміцнюють оборону на півдні України", - йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, місто має гарні можливості для координації дій проти потенційних українських загроз як із Херсона на заході, так і через Мелітополь на північний схід, а також для отримання підкріплень із Криму.

"Насамперед, наразі він перебуває поза досяжністю українських артилерійських систем, які завдали серйозних збитків російським польовим командним пунктам", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, зима сильно вплине на умови, в яких триває російсько-українська війна. Додаткові труднощі знизять і так низький моральний дух російської армії.

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