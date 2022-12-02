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Росія відкинула переговори: у Німеччині підтримали військове повернення Криму

Фото: голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Німеччина має підтримати Україну, якщо вона вирішить повертати Крим військовим шляхом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колишнього радник Ангели Меркель та голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістофа Хойсгена в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Крим, безумовно, є частиною України, і Україна має повне право відвоювати і повернути свою територію. Тому рішення має ухвалювати Україна", - сказав він.

За його словами, Німеччина намагалася розв'язати проблему з Росією дипломатичним шляхом після початку її агресії проти України у 2014 році через переговори та мінські угоди.

"Тепер Росія відсунула усі ці зусилля на другий план - Росія поводиться дуже агресивно, Росія несе відповідальність за загибель десятків тисяч людей. Погляньте тільки на Маріуполь, на те, як вони його зруйнували! Вони зруйнували його так само як Грозний. Тож ми повинні надавати всебічну підтримку українцям, і якщо Україна може повернути Крим, її необхідно підтримати", - додав Хосейн.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що у Росії більше нема шансів перемогти Україну.

При цьому він допустив повернення до "мирного порядку" з Росією, якщо Путін відмовиться від агресії проти країн-сусідів.

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