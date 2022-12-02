Россия отвергла переговоры: в Германии поддержали военное возвращение Крыма

"Крым, безусловно, является частью Украины, и Украина имеет полное право отвоевать и вернуть свою территорию. Поэтому решение должна принимать Украина", - сказал он.

По его словам, Германия пыталась решить проблему с Россией дипломатическим путем после начала ее агрессии против Украины в 2014 году через переговоры и минские соглашения.

"Теперь Россия отодвинула все эти усилия на второй план - Россия ведет себя очень агрессивно, Россия несет ответственность за гибель десятков тысяч человек. Посмотрите только на Мариуполь, на то, как они его разрушили! Они разрушили его так же как Грозный. Так что мы должны оказывать всестороннюю поддержку украинцам, и если Украина может вернуть Крым, ее необходимо поддержать", - добавил Хосейн.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у России больше нет шансов победить Украину.

При этом он допустил возвращение в "мирный порядок" с Россией, если Путин откажется от агрессии против стран-соседей.

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