Росія видає старі відео з Донбасу за удари по ЗСУ в Курській області, - The Insider

Міноборони РФ публікує відеозаписи "успішних ударів" по ЗСУ на курському напрямку. Однак насправді ці відео були зняті давно і в інших місця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider.
Зокрема, 10 серпня, державне росЗМІ РІА "Новости" з посиланням на Міноборони опублікувало відео того, як "російські вертольоти Мі-28НМ завдали ударів авіаракетами С-13 по живій силі й бронетехніці ЗСУ в прикордонному районі Курської області".
Однак за даними The Insider, насправді відео було знято в Кремінній і в Часовому Яру.
Мало того 9 серпня, Міноборони опублікувало ролик, що ілюструє нібито нові удари російських військових по ЗСУ в Сумській області. Проте цей ролик також було знято досить давно - його ще 14 липня публікував ТАСС.
Нагадаємо, сьогодні українське підпілля повідомило, що росіяни почали перекидати військових з Покровського на Курський напрямок.
Мало того, голова Комітету оборони парламенту Німеччини Маркус Фабер зауважив, що курська операція закладає основу для перемовин з наступником російського диктатора Володимира Путіна.
В матеріалі РБК-Україна ми зібрали всю наявну інформацію щодо того, що відбувається у Курській області Російської Федерації станом на 11 серпня.
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