Росія видає старі відео з Донбасу за удари по ЗСУ в Курській області, - The Insider

Зокрема, 10 серпня, державне росЗМІ РІА "Новости" з посиланням на Міноборони опублікувало відео того, як "російські вертольоти Мі-28НМ завдали ударів авіаракетами С-13 по живій силі й бронетехніці ЗСУ в прикордонному районі Курської області".

Однак за даними The Insider, насправді відео було знято в Кремінній і в Часовому Яру.

Мало того 9 серпня, Міноборони опублікувало ролик, що ілюструє нібито нові удари російських військових по ЗСУ в Сумській області. Проте цей ролик також було знято досить давно - його ще 14 липня публікував ТАСС.